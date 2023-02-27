《經濟通通訊社２７日專訊》工業和信息化部印發通知，部署進一步提升移動互聯網應用服

務能力。圍繞提升用戶服務感知、提升行業管理能力，即「兩提升」，共提出２６條措施：一是

聚焦Ａｐｐ安裝卸載、服務體驗、個人信息保護、訴求響應等，針對性提出改善用戶服務感知的

１２條措施。二是從行業協同規範發展、上下游聯防共治的角度出發，抓住當前移動互聯網服務

的５類關鍵主體，即Ａｐｐ開發運營者、分發平台、ＳＤＫ（軟件開發工具）、終端和接入企業

，提出１４條措施。（ｊｔ）

