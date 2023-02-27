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AH股新聞

27/02/2023 11:25

《中國要聞》工信部：進一步提升移動互聯網應用服務能力

　　《經濟通通訊社２７日專訊》工業和信息化部印發通知，部署進一步提升移動互聯網應用服
務能力。圍繞提升用戶服務感知、提升行業管理能力，即「兩提升」，共提出２６條措施：一是
聚焦Ａｐｐ安裝卸載、服務體驗、個人信息保護、訴求響應等，針對性提出改善用戶服務感知的
１２條措施。二是從行業協同規範發展、上下游聯防共治的角度出發，抓住當前移動互聯網服務
的５類關鍵主體，即Ａｐｐ開發運營者、分發平台、ＳＤＫ（軟件開發工具）、終端和接入企業
，提出１４條措施。（ｊｔ）

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