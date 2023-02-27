《經濟通通訊社２７日專訊》美國以涉俄因素為由制裁中國企業，中國外交部發言人毛寧今

日對此表示，美方的行徑沒有任何國際法依據，也沒有安理會授權，是典型的非法單邊制裁和長

臂管轄，嚴重損害中方利益。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

毛寧並稱，中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的合法權益；針對美方制裁中國企業的

錯誤行徑，將予以堅決反制。敦促美方反躬自省，做緩和局勢、勸和促談的事情，同時停止散布

虛假信息撤銷對中國企業的制裁。

美國上周五（２４日）再度制裁對俄羅斯軍事支援的中國企業。美國商務部工業與安全局將

８家中國實體加入管制出口的「實體清單」，其中５家位於中國內地和香港，另有３家為中國企

業在歐洲的子公司。美國政府指有信息表明這些實體對俄羅斯軍隊或國防工業基礎做出了重大貢

獻，違背美國國家安全和外交政策利益。



＊外交部：美方無權對中俄關係指手畫腳＊



對於美方稱中方向俄提供致命性軍援，外交部發言人毛寧表示，在烏克蘭問題上，中國一直

積極勸和促談，推動政治解決危機。美方無權對中俄關係指手畫腳，中方絕不接受美方的脅迫施

壓。毛寧又稱，美方不但一直在烏克蘭戰場輸送致命性武器，還違反中美三個聯合公報的規定，

向台灣不斷出售先進武器，質問美國到底意欲何為，並應該向世界作出交代。（ｊｔ）

