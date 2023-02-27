《經濟通通訊社２７日專訊》廣東深圳公安機關２５日通報，前百億私募基金全民通金融資

本控股集團涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪活動，目前公安機關已對２０名犯罪嫌疑人採

取刑事強制措施，並已凍結相關資產。公安機關敦促涉案公司股東、高管、員工積極退繳違法所

得，相關合作機構和借款人依法履行本息償還義務。投資人可以通過線上報案、電話報案、短信

報案、郵寄報案等同於親臨公安機關報案。

全民通金融資本控股集團位於深圳市福田區聯合廣場Ａ座的實際經營地點，目前已大門緊閉

，並且已經貼滿「停止辦公」四個大字。

公開報道顯示，全民通集團於２０１６年起曾在基金業協會備案８隻量化或票據基金，管理

產品規模近百億。２０２２年７月，全民通集團多隻產品出現兌付逾期。

據天眼查Ａｐｐ顯示，全民通的實控人是黃曉芳，網上資料稱是香港大學ＥＭＢＡ，從事金

融行業十餘年，先後在國有銀行等大型金融機構任職。全民通集團與振燁國際關係密切，

２０２２年５月振燁國際宣布將對全民通進行收購，收購完成之後，振燁國際將持有全民通

１００％的股權。２０２２年，振燁國際在中國民營企業５００強榜單上的名次，大幅提升到第

８９位，營收也高達９６０億元人民幣。（ｃｔ）

