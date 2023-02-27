  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/02/2023 11:46

《大灣區》深圳百億私募基金「全民通」涉非法集資，２０人被抓

　　《經濟通通訊社２７日專訊》廣東深圳公安機關２５日通報，前百億私募基金全民通金融資
本控股集團涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪活動，目前公安機關已對２０名犯罪嫌疑人採
取刑事強制措施，並已凍結相關資產。公安機關敦促涉案公司股東、高管、員工積極退繳違法所
得，相關合作機構和借款人依法履行本息償還義務。投資人可以通過線上報案、電話報案、短信
報案、郵寄報案等同於親臨公安機關報案。
　　全民通金融資本控股集團位於深圳市福田區聯合廣場Ａ座的實際經營地點，目前已大門緊閉
，並且已經貼滿「停止辦公」四個大字。
　　公開報道顯示，全民通集團於２０１６年起曾在基金業協會備案８隻量化或票據基金，管理
產品規模近百億。２０２２年７月，全民通集團多隻產品出現兌付逾期。
　　據天眼查Ａｐｐ顯示，全民通的實控人是黃曉芳，網上資料稱是香港大學ＥＭＢＡ，從事金
融行業十餘年，先後在國有銀行等大型金融機構任職。全民通集團與振燁國際關係密切，
２０２２年５月振燁國際宣布將對全民通進行收購，收購完成之後，振燁國際將持有全民通
１００％的股權。２０２２年，振燁國際在中國民營企業５００強榜單上的名次，大幅提升到第
８９位，營收也高達９６０億元人民幣。（ｃｔ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金