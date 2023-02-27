《經濟通通訊社２７日專訊》中證監與香港證監會聯合發出公告，同意４月２４日起實施滬

深港通交易日曆優化安排，開放因不滿足結算安排而關閉的滬深港通交易日。實施後，港股通首

次新增交易日為４月２７及２８日。港交所歡迎優化交易日曆，指滬深港通每年的交易總數將增

加超過１０日，今年首個新增的北向交易日是５月２５日，其後新增的兩個北向交易日分別是

１０月２０日與１２月２２日。

不過美國１月ＰＣＥ數據強於市場預期，強化了市場對利率可能在更長時間內維持高位的預

期，反映中概股表現的金龍中國指數跌至今年初以來最低，滬深股市今早再見沽壓，上證綜合指

數（滬綜指）低開０﹒３１％，報３２５７點，深綜指低開０﹒３７％，煤炭、房地產造好，證

券股回吐。

美元匯價上揚，創下７周新高。人民幣受壓，外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報

６﹒９５７２，較上個交易日跌６３０點子，創２０２２年１２月３０日以來近２個月新低，降

幅創２０２２年５月６日以來最大。

美國再度制裁對俄羅斯軍事支援的中國企業。美國商務部工業與安全局周五（２４日）宣布

，將８家中國實體加入管制出口的「實體清單」，其中５家位於中國內地和香港，另有３家為中

國企業在歐洲的子公司。美國政府指有信息表明這些實體對俄羅斯軍隊或國防工業基礎做出了重

大貢獻，違背美國國家安全和外交政策利益。（ｃａ）

