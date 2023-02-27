《經濟通通訊社２７日專訊》美國再度制裁對俄羅斯軍事支援的中國企業，投資者關注地緣

局勢的進展，加上人民幣中間價創去年底以來新低，滬綜指早盤低開後反覆內偏軟。滬綜指半日

收跌０﹒１２％至３２６３﹒３８點，深成指跌０﹒４９％，創業板指更跌０﹒７２％。兩市半

日成交額為４６７８億元（人民幣．下同），較上日（２４日）同時段成交增加２﹒２％。陸股

通暫時淨流出１８﹒２３億元。

二十國集團（Ｇ２０）財長會議上周六（２５日）於印度結束，會上各成員國就譴責俄烏戰

爭出現分歧。印度原定發表的公報降級為聯合聲明，而中國與俄羅斯則拒絕簽署。此外，歐盟通

過新制裁措施並發誓將加強對俄羅斯的施壓，美國亦加大制裁力度。美國商務部工業與安全局周

五（２４日）宣布，將８家中國實體加入管制出口的「實體清單」，其中５家位於中國內地和香

港，另有３家為中國企業在歐洲的子公司。

人民幣兌美元即期周一早盤下跌１８８點，持平於上周五６﹒９６３０的近兩個月低點，中

間價跌６３０點創２０２２年１２月３０日以來新低；離岸人民幣盤初跌至６﹒９８３０，觸及

２０２２年１２月２９日以來新低。市場人士稱，由於市場預期不斷修正，加上地緣緊張局勢加

劇，且國內缺乏支撐人民幣反彈的數據，短期人民幣可能考驗７關口。



＊２月樓市成交量大增，地產股齊揚＊



中指研究院周一發布報告稱，２月調查的１６個中國主要城市樓市成交量環比大幅上漲

３１﹒９％，同比降幅縮小。報告並指出，一線城市樓市成交量環比漲５﹒０％，廣州、深圳環

比漲幅明顯，上海同環比均下降。二三線整體環比均漲超４０％。地產股造好，中新集團

（滬：６０１５１２）漲停，城建發展（滬：６００２６６）升４﹒９％，華發股份

（滬：６００３２５）升３﹒６％，濱江集團（深：００２２４４）升１﹒９％，招商蛇口

（深：００１９７９）升１﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）升０﹒７％。

華夏人壽由中國政府接管逾兩年後迎來新進展，監管機構正在組建一家新的保險公司來接管

其業務。保險股走勢不一，中國人壽（滬：６０１６２８）升０﹒１％，中國人保

（滬：６０１３１９）升０﹒２％，中國平安（滬：６０１３１８）跌０﹒３％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌０﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）跌０﹒８％。



＊江西宜春嚴打盜採利好行業發展＊



中國鋰礦產量最高、被稱為「亞洲鋰都」的江西宜春市近期宣布將嚴打盜採行為，據報已有

中央工作組進駐當地鋰礦企業督導，全行業已停產整頓。鋰礦板塊半日向上，科達製造

（滬：６００４９９）升６％，鹽湖股份（深：０００７９２）升１﹒１％，西藏礦業

（深：０００７６２）升０﹒８％。

內地進入甲型流感高發期，甲流搜索熱度大幅攀升，北京流感病例數超新冠。Ａ股生物疫苗

板塊開盤活躍，華蘭疫苗（深：３０１２０７）升２﹒１％，成大生物（滬：６８８７３９）升

２﹒３％，金迪克（滬：６８８６７０）升１﹒５％。（ｃａ）

