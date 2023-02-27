《經濟通通訊社２７日專訊》投資者關注地緣局勢進展，人民幣匯率貶值加劇，再逼近「７

」關口，人民幣兌美元在岸價盤中跌破６﹒９７元，創去年１２月３０日以來新低；而能反映國

際資金流動的人民幣離岸價亦跌破６﹒９８元關口。三大指數今日繼續調整，滬綜指收跌

０﹒２８％，四連跌，收報３２５８﹒０３點。深成指下跌０﹒７３％，創業板指下跌

０﹒７９％。

兩市約３８００股飄綠，ＣｈａｔＧＰＴ、ＡＩＧＣ概念股集體走低。北京全國兩會臨近，

市場進入關注政策風向的淡靜期，兩市全日成交額為７５３６億元（人民幣．下同），較上一交

易日增３﹒８％，外資全日淨流出逾１８億元，為連續四日淨流出。

據《華爾街日報》引述知情人士報道，隨著美國政府加緊阻止美國資金被用於資助中國開發

敏感技術，紅杉資本已經開始篩查其中國分部考慮對中國科技公司進行的投資，以回應美國的國

家安全擔憂。

中信建投在研報中指出，Ａ股的板塊輪動行情加速，兩會臨近，市場進入觀察等待期，海外

數據超預期帶來緊縮壓力；城投債、地緣風險可能帶來階段性上升擾動，春季行情進入較難賺錢

的魚尾階段。



＊美限韓企在華生產，半導體股大跌＊



外媒報道，美國可能限制三星電子、ＳＫ海力士等韓企在中國生產的先進半導體水準，以免

先進技術落入敵手。半導體股大跌，海光信息（滬：６８８０４１）、聞泰科技

（滬：６００７４５）急逾３％，兆易創新（滬：６０３９８６）跌２﹒８％，韋爾股份

（滬：６０３５０１）跌１﹒９％，三安光電（滬：６００７０３）跌逾１％。

據報比亞迪「王朝系列」產品啟動降價，老款車型的優惠幅度萬元以上，不過比亞迪工作人

員表示，部分地區降價為經銷商促銷活動，公司目前並沒有降價考慮。另外，行業流傳出一份比

亞迪會議紀要透露，比亞迪將於年內推出「Ｆ品牌」越野車。比亞迪（深：００２５９４）收挫

２﹒９％。



＊銀行推禁令，ＣｈａｔＧＰＴ概念回吐＊



據外電引述知情人士透露，美國銀行、花旗集團、德意志銀行、高盛集團、富國銀行等銀行

最近紛紛對使用ＣｈａｔＧＰＴ發布禁令。ＣｈａｔＧＰＴ概念股再下跌，科大訊飛

（深：００２２３０）跌２﹒８％，

同花順（深：３０００３３）跌０﹒８％，軟通動力（深：３０１２３６）跌３﹒３％，湯姆貓

（深：３００４５９）瀉６﹒４％。

首款國產３ＣＬ抗新冠病毒創新藥「先諾欣」在海口、北京、上海、廣州２６日同時召開上

市會。部分新冠藥概股逆市造好，特一藥業（深：００２７２８）升４﹒２％，亨迪藥業

（深：３０１２１１）升４﹒５％，澤璟製藥（滬：６８８２６６）升３﹒４％，諾泰生物

（滬：６８８０７６）升２﹒８％，維康藥業（深：３００８７８）升２﹒４％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０４３﹒８４ －０﹒４２

上證綜合指數 ３２５８﹒０３ －０﹒２８ ３２４６﹒００

深證綜合指數 ２１２４﹒８８ －０﹒７４ ４２９０﹒００

上證Ｂ股指數 ２９６﹒４４ －０﹒７５ １﹒０７

深證Ｂ股指數 １２１７﹒３５ －０﹒６９ ０﹒６１

上證１８０指數 ８５５０﹒１３ －０﹒２２

上證３８０指數 ６００９﹒７５ －０﹒３２

深證成份指數 １１７０１﹒９５ －０﹒７３

中小創新指數 ２４６９﹒７５ －０﹒８９

深圳創業板指數 ２４０９﹒７９ －０﹒７９

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