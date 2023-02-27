《經濟通通訊社２７日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒０５％，報８５６４﹒９８點，上

證３８０指數半日跌０﹒２２％，報６０１６﹒０５點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２１﹒９３億元，賣盤超買盤，

淨流出１﹒９３億元。

煉鋼重鎮唐山市已經開始對工業企業進行限產，唐山市政府周六（２５日）公布，自周日

（２６日）起全市啟動重污染天氣二級應急響應。限產或對鋼鐵價格有支持，鋼鐵股獲追捧，包

鋼股份（滬：６０００１０）、馬鋼股份（滬：６００８０８）升近１％。

華夏人壽由中國政府接管逾兩年後迎來新進展，監管機構正在組建一家新的保險公司來接管

其業務。保險股走勢不一，中國人壽（滬：６０１６２８）升０﹒１％，中國人保

（滬：６０１３１９）升０﹒２％，中國平安（滬：６０１３１８）跌０﹒３％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌０﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）跌０﹒８％。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５７２，較上個交易日跌６３０點子，

創２０２２年１２月３０日以來近２個月新低，降幅創２０２２年５月６日以來最大。造紙股走

低，仙鶴股份（滬：６０３７３３）跌２﹒３％，山鷹國際（滬：６００５６７）跌１﹒５％，

博匯紙業（滬：６００９６６）跌２﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

