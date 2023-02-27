《經濟通通訊社２７日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒２２％，報８５５０﹒１３點，

上證３８０指數收跌０﹒３２％，報６００９﹒７５點。

據報美國可能限制三星電子、ＳＫ海力士等韓企在中國生產的先進半導體水準，以免先進技

術落入敵手。半導體股大跌，海光信息（滬：６８８０４１）挫近３％，聞泰科技

（滬：６００７４５）急跌３﹒２％，兆易創新（滬：６０３９８６）跌２﹒８％，韋爾股份

（滬：６０３５０１）跌１﹒９％，三安光電（滬：６００７０３）跌逾１％。

煉鋼重鎮唐山市已經開始對工業企業進行限產，唐山市政府公布自周日（２６日）起全市啟

動重污染天氣二級應急響應。限產或對鋼鐵價格有支持，鋼鐵股獲追捧，包鋼股份

（滬：６０００１０）升０﹒５％，馬鋼股份（滬：６００８０８）升０﹒３％。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５７２，較上個交易日跌６３０點子，

創２０２２年１２月３０日以來近２個月新低，降幅創２０２２年５月６日以來最大。造紙股走

低，仙鶴股份（滬：６０３７３３）跌１﹒７％，山鷹國際（滬：６００５６７）跌１﹒１％，

博匯紙業（滬：６００９６６）跌２﹒９％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

