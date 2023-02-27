《經濟通通訊社２７日專訊》深證成指半日跌０﹒４９％，報１１７３０﹒２４點，深證中

小創新指數半日跌０﹒５３％，報２４７８﹒９２點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３４﹒９９億元，賣盤超買盤，

淨流出１４﹒９９億元。

中國鋰礦產量最高、被稱為「亞洲鋰都」的江西宜春市近期宣布將嚴打盜採行為，據報已有

中央工作組進駐當地鋰礦企業督導，全行業已停產整頓。鋰礦板塊開盤後向上，鹽湖股份

（深：０００７９２）升１﹒１％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升０﹒１％，西藏礦業

（深：０００７６２）升０﹒８％。

內地進入甲型流感高發期，甲流搜索熱度大幅攀升，北京流感病例數超新冠。生物疫苗板塊

開盤活躍，華蘭疫苗（深：３０１２０７）急升２﹒１％，雙鷺藥業（深：００２０３８）升

０﹒５％，瑞普生物（深：３００１１９）跟漲近１％。

據外電引述知情人士透露，美國銀行、花旗集團、德意志銀行、高盛集團、富國銀行等銀行

最近紛紛對使用ＣｈａｔＧＰＴ發布了禁令。ＣｈａｔＧＰＴ概念股再下跌，科大訊飛

（深：００２２３０）跌１﹒４％，

同花順（深：３０００３３）跌０﹒５％，軟通動力（深：３０１２３６）跌２﹒１％，湯姆貓

（深：３００４５９）挫４％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

