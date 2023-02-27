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AH股新聞

27/02/2023 15:18

《深股通》深成指收跌０﹒７３％，中小創新指跌０﹒８９％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》深證成指今日收跌０﹒７３％，報１１７０１﹒９５點，深證
中小創新指數收跌０﹒８９％，報２４６９﹒７５點。
　　首款國產３ＣＬ抗新冠病毒創新藥「先諾欣」在海口、北京、上海、廣州２６日同時召開上
市會。部分新冠藥概股逆市造好，特一藥業（深：００２７２８）急升４﹒２％，亨迪藥業
（深：３０１２１１）升４﹒５％，上海凱寶（深：３０００３９）升０﹒７％，維康藥業
（深：３００８７８）升２﹒４％。
　　中國鋰礦產量最高、被稱為「亞洲鋰都」的江西宜春市近期宣布將嚴打盜採行為，據報已有
中央工作組進駐當地鋰礦企業督導，全行業已停產整頓。鋰礦板塊開盤後向上，鹽湖股份
（深：０００７９２）升０﹒８％，西藏礦業（深：０００７６２）升１﹒１％。
　　據外電引述知情人士透露，美國銀行、花旗集團、德意志銀行、高盛集團、富國銀行等銀行
最近紛紛對使用ＣｈａｔＧＰＴ發布了禁令。ＣｈａｔＧＰＴ概念股再下跌，科大訊飛
（深：００２２３０）跌２﹒８％，
同花順（深：３０００３３）跌０﹒８％，軟通動力（深：３０１２３６）跌３﹒３％，湯姆貓
（深：３００４５９）瀉６﹒４％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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