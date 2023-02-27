《經濟通通訊社２７日專訊》煉鋼重鎮唐山市已經開始對工業企業進行限產，試圖在中國全

國兩會召開前降低空氣污染。唐山市政府周六（２５日）公布，自周日（２６日）起全市啟動重

污染天氣二級應急響應。

通知要求，工業企業嚴格按照《唐山市２０２２－２０２３年重污染天氣應急減排工業源清

單》二級（橙色）應急響應減排措施要求落實到位。績效評價為Ａ級和引領性企業，可自主採取

應急減排措施；納入生態環境監管「白名單」企業不限產，鼓勵企業自主減排，堅決防止「一刀

切」。唐山市政府還要求兒童和老人儘量留在室內。政府並稱具體解除時間另行通知。

鋼企限產導致短期供應減少，或對鋼鐵價格構成支持，鋼鐵股獲追捧，包鋼股份

（滬：６０００１０）漲近２％，鞍鋼股份（深：０００８９８）、馬鋼股份

（滬：６００８０８）、中信特鋼（深：０００７０８）升近１％，永興材料

（深：００２７５６）彈０﹒５％，鄂爾多斯（滬：６００２９５）升０﹒５％，華菱鋼鐵

（深：０００９３２）升０﹒４％，河鋼股份（深：０００７０９）升０﹒４％，首鋼股份

（深：０００９５９）升０﹒２％。（ｊｔ）

