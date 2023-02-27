《經濟通通訊社２７日專訊》華夏人壽由中國政府接管逾兩年後迎來新進展，監管機構正在

組建一家新的保險公司來接管其業務。滬深保險股走勢不一，中國人壽（滬：６０１６２８）升

０﹒６％，中國人保（滬：６０１３１９）升０﹒４％，中國平安（滬：６０１３１８）跌

０﹒４％，中國太保（滬：６０１６０１）跌０﹒４％，新華保險（滬：６０１３３６）跌

０﹒１％。

銀保監門負責人就華夏人壽風險處置進展情況接受《中國銀行保險報》採訪時透露，華夏人

壽目前經營穩定，銀保監已批准保險保障基金公司和其他投資人共同籌建瑞眾人壽保險公司。

該負責人還表示，新公司獲批籌建，標誌著華夏人壽風險處置工作取得階段性成果。新公司

設立後，將依法受讓華夏人壽資產負債，承接機構網點及人員，全面履行保險合同義務，切實保

護保險消費者及各有關方面合法權益。

官網顯示，華夏保險成立於２００６年１２月，是經中國銀行保險監督管理委員會批准設立

的一家全國性、股份制人壽保險公司，註冊資本金１５３億元人民幣，總部設在北京，目前設有

２４家直屬分公司，分支機構合計６７３家（含籌），人力規模近１８萬人。

２０２０年７月１７日，銀保監發文稱對包括天安財險、華夏人壽、天安人壽、易安財險在

內的「明天系」六家金融機構實施接管，部分原因是這些公司與肖建華的投資帝國明天集團有聯

繫。２０２１年７月１６日，銀保監發布公告，決定依法延長接管期限一年，自２０２１年７月

１７日起至２０２２年７月１６日止。（ｊｔ）

