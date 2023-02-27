《經濟通通訊社２７日專訊》據《韓聯社》和《路透社》報道，美國可能限制三星電子、

ＳＫ海力士等韓企在中國生產的先進半導體水準，以免先進技術落入敵手。

拜登政府去年１０月７日頒布對中國的芯片禁令，以此限制中國的相關技術及軍事實力，兩

家公司取得為期一年的豁免期，獲准繼續在中國生產相關產品。

三星電子在中國陝西省設有生產ＮＡＮＤ快閃記憶體芯片的工廠，三星當地ＮＡＮＤ快閃記

憶體廠的 ４０％產量為中國市場。ＳＫ海力士先前收購英特爾在大連的ＮＡＮＤ快閃記憶體芯

片製造業務，並在另一座中國工廠生產ＤＲＡＭ芯片，ＳＫ海力士中國ＤＲＡＭ廠也有４０％產

能是當地銷售。

繼先前美國、日本和荷蘭聯手實施出口管制後，美國也希望與韓國聯手，力阻中國的崛起、

重創長江存儲等中企，以及保護處於弱勢的美國記憶體芯片製造商。

滬深半導體股大跌，海光信息（滬：６８８０４１）挫４﹒４％，聞泰科技

（滬：６００７４５）急跌３﹒８％，兆易創新（滬：６０３９８６）跌２﹒９％，北方華創

（深：００２３７１）跌２﹒９％，韋爾股份（滬：６０３５０１）跌２﹒４％，三安光電

（滬：６００７０３）跌１﹒４％，中芯國際（滬：６８８９８１）跌０﹒８％，瀾起科技

（滬：６８８００８）跌０﹒６％，華潤微（滬：６８８３９６）跌０﹒５％。（ｊｔ）

