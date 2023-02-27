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27/02/2023 10:29

【ＡＩ熱潮】字節、美團、百度紛紛推出ＡＩ產品

　　《經濟通通訊社２７日專訊》字節、美團（０３６９０）、百度（０９８８８）在近期紛紛
推出自己的ＡＩ（Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，人工智能）產品，字節
在今日頭條內推出ＡＩ繪畫，並將測試已久的ＡＩ作曲工具「海綿樂隊」正式在抖音內推廣，而
美團則在主ＡＰＰ中推出了美團ＡＩ繪畫，百度推出了ＡＩ社交產品「小侃星球」，打造ＡＩ虛
擬聊天社區。大廠們紛至沓來，加速了ＡＩ在Ｃ端的落地。（ｃａ）

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