《經濟通通訊社２７日專訊》南韓外交部長樸振在接受美國有線電視新聞網採訪時表示，台

海的和平穩定對朝鮮半島和平穩定和整個地區的安全與繁榮不可或缺。韓方反對以武力單方面改

變現狀，若台海有事，韓方需維護朝鮮半島的和平穩定，因為這對韓方有直接影響。

中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應，台灣問題是中國內政，不容他人置喙。如

果韓方需維護半島的和平穩定，就需要尊重中國的主權和領土完整，恪守一個中國原則，審慎處

理台灣問題。（ｃａ）

