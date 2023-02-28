《經濟通通訊社２８日專訊》天津發展（００８８２）附屬力生製藥（深：００２３９３）
公布截至２０２２年年度業績快報，期內營業總收入約１１﹒４７億元（人幣．下同）按年上升
５％，營業利潤約１﹒１７億元跌１４﹒５％，歸屬於上市公司股東淨利潤９３４０﹒４２萬元
跌２３﹒５％。（ｍｈ）
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28/02/2023 08:13
《國企紅籌》天津發展（８８２）附屬力生製藥年度少賺２３﹒５％
《經濟通通訊社２８日專訊》天津發展（００８８２）附屬力生製藥（深：００２３９３）
公布截至２０２２年年度業績快報，期內營業總收入約１１﹒４７億元（人幣．下同）按年上升
５％，營業利潤約１﹒１７億元跌１４﹒５％，歸屬於上市公司股東淨利潤９３４０﹒４２萬元
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