《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》北京市市場監管局近日發布《北京市廣告

發布行為合規指引》、《北京市金融投資理財類廣告發布合規指引》。其中提到，廣告代言人在

廣告中對商品、服務作推薦、證明的，應當依據事實，符合相關法律、行政法規規定，不得為其

未使用過的商品或者未接受過的服務作推薦、證明。不得用不滿十周歲的未成年人作為廣告代言

人。

對於代言廣告，還須審查代言人是否具備代言資格。代言人要持有廣告代言批准文件。對在

虛假廣告中作推薦、證明受到行政處罰未滿三年的自然人、法人或者其他組織，不得利用其作為

廣告代言人。北京市市場監管局相關負責人介紹，行政執法部門會將明星虛假違法代言等記錄及

時推送至全國信用信息共享中心，通過「信用中國」網站向社會公開，供公眾自行查詢。



＊不得發布「憑身份證即可貸款」等虛假承諾內容＊



《北京市金融投資理財類廣告發布合規指引》提出，金融投資理財類廣告不得含有虛假或者

引人誤解的內容，不宣揚無節制消費和奢靡生活方式，不誘導受眾接受不適當的金融產品和服務

。對可能存在的風險以及風險責任有顯著及通俗易懂的提示或警示，並顯著標示諸如「投資有風

險，入市需謹慎」等字樣。對於融資貸款類廣告，不得發布「大學生可貸款」、「憑身份證即可

貸款」、「信用黑戶也可貸款」等虛假承諾內容。未經金融消費者同意或者請求，不得向其住宅

、交通工具等發送廣告，也不得通過撥打電話、發送電子信息等方式，向其固定電話、移動電話

或者個人電子郵箱發送廣告。在互聯網頁面以彈出等形式發布的廣告，應顯著標明關閉標誌，確

保一鍵關閉。不得以欺騙方式誘使用戶點擊廣告內容。

