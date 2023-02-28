《經濟通通訊社２８日專訊》浙江義烏中國小商品城集團昨日與上海外高橋集團在義烏市簽

署戰略合作協議，雙方將聚焦內外貿一體化和海關特殊監管區相結合的貿易生態，提升雙方在進

出口市場供應鏈服務領域的數字化、精細化、專業化能力和全球資源配置能力，打造國內自貿區

標桿市場，構建全球化供應鏈服務體系，促進內貿和外貿、進口和出口協同發展，共創線上線下

與進口出口深度融合的貿易全程供應鏈數字化服務生態。（ｌｃ）

