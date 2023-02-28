《經濟通通訊社２８日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）宣布，因年齡

原因，李志成請求辭去該行首席風險官職務。李志成確認其與該行董事會無任何不同意見，亦無

任何與其辭任有關的事項需要通知該行股東及債權人。（ｂｎ）

