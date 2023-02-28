《經濟通通訊社２８日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）宣布，因年齡
原因，李志成請求辭去該行首席風險官職務。李志成確認其與該行董事會無任何不同意見，亦無
任何與其辭任有關的事項需要通知該行股東及債權人。（ｂｎ）
28/02/2023 17:35
農行（０１２８８）：李志成請求辭去首席風險官職務
《經濟通通訊社２８日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）宣布，因年齡
原因，李志成請求辭去該行首席風險官職務。李志成確認其與該行董事會無任何不同意見，亦無
任何與其辭任有關的事項需要通知該行股東及債權人。（ｂｎ）
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