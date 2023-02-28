《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
數字中國建設規劃出爐
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近日，中共中央、國務院發布的《數字中國建設整體布局規劃》指出，建設數字中國是數字時代
推進中國式現代化的重要引擎，是構築國家競爭新優勢的有力支撐。加快數字中國建設，對全面
推進中華民族偉大復興具有重要意義。
國資委：研究謀劃國企改革深化提升行動
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國務院國有企業改革領導小組辦公室副主任翁傑明２７日在國企改革三年行動經驗成果交流會上
表示，要抓緊研究謀劃新一輪深化國企改革行動，領導小組辦公室正在緊鑼密鼓研究謀劃國企改
革深化提升行動。
「聰明錢」積極湧入Ａ股
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近期，中證監多次強調要擴大資本市場高水平制度型開放。專家認為，伴隨資本市場高水平制度
型開放持續推進，中國資本市場國際化、機構化程度將不斷提高，人民幣資產在全球資產配置中
的比重有望繼續提升，吸引更多外資湧入Ａ股。
《上海證券報》
到２０３５年，數字化發展水平進入世界前列
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中共中央、國務院近日發布《數字中國建設整體布局規劃》指出，建設數字中國是數字時代推進
中國式現代化的重要引擎，是構築國家競爭新優勢的有力支撐。加快數字中國建設，對全面推進
中華民族偉大復興具有重要意義。
國資委：正在謀劃國企改革深化提升行動
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國務院國有企業改革領導小組辦公室副主任翁傑明２７日在國企改革三年行動經驗成果交流會上
透露，領導小組辦公室正在緊鑼密鼓研究謀劃國企改革深化提升行動。
深交所問房地產行業：支持政策落地效果如何？
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深交所日前組織召開房地產行業市場主體座談會，傾聽一線聲音，謀劃實招硬招，促進房地產市
場平穩健康發展。
《證券時報》
數字中國建設規劃出爐
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中共中央、國務院近日發布的《數字中國建設整體布局規劃》提出，到２０２５年，數字中國建
設取得重要進展。數字基礎設施高效聯通，數據資源規模和質量加快提升，政務數字化智能化水
平明顯提升，數字文化建設躍上新台階。
築牢糧食安全「壓艙石」，黑土地保護應多管齊下
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中國的黑土區是重要糧食生產基地。為了推動農業高質量發展，築牢糧食安全「壓艙石」，相關
政府部門、科研機構、基層農戶已積極採取措施，在保證糧食增產的同時，竭力保護黑土資源這
一「耕地中的大熊貓」。
深交所召開房地產行業座談會
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深交所日前組織召開房地產行業市場主體座談會，深入了解房地產支持政策的落地成效和房企生
產經營、資本運作情況及面臨的挑戰，聽取相關房企及中介機構對進一步做好政策落實等意見建
議。（ｌｃ）
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