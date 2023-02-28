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據美媒報道，美國總統拜登計劃大幅放寬原定的對華投資限制，除了晶片行業之外，不會限

制美國資金投資中國其他的高科技領域，但在進行有關交易時應通知美國政府並披露投資細節。

報道指美國政府計劃在３月底或４月初公布行政命令，不過這項行政命令仍有細節待解決。

美對華科技投資限制放寬，資本市場反應積極。滬綜今收漲０﹒６６％，止四連跌，深成指

上漲０﹒７％，創業板指上漲０﹒８％，全日成交額約為７５６７億元（人民幣．下同），與前

一交易日相若，陸股通淨流出１３億元。總計全月，滬綜指升０﹒７４％，連續第二個月上升，

深成指則全月下跌１﹒８１％。

此外，市場憧憬國家新一輪刺激政策，屆時外資流入將提振人民幣匯率。中國外匯交易中心

人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５１９，較上個交易日升５３點子，脫離近２個月低位；上個

交易日報６﹒９５７２。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦高開１３０點子，報

６﹒９５１５。



１﹒ 據美媒報道，美國總統拜登計劃大幅放寬原定的對華投資限制，除了晶片行業之外，不會

限制美國資金投資中國其他的高科技領域，但在進行有關交易時應通知美國政府並披露投資細節

。報道將拜登政府調整對華投資限制形容為對華鷹派的挫折，因有關決定可能減緩中美走向戰略

分離的勢頭，報道更引述華府前官員指，如果新規沒有權力拒絕美國和中國公司之間的交易，則

主張國家安全的官員及議員將「非常失望」。不過有諮詢公司高層認為，這個行政命令只是美國

對華投資審查的第一步，不應期望它是最後一步。



２﹒ 中共中央、國務院近日發布的《數字中國建設整體布局規劃》提出，到２０２５年，數字

中國建設取得重要進展。數字基礎設施高效聯通，數據資源規模和質量加快提升，政務數字化智

能化水平明顯提升，數字文化建設躍上新台階。到２０３５年，數字化發展水平進入世界前列，

數字中國建設取得重大成就。



３﹒ 中信證券２０２３年春季資本市場論壇在西安舉行。中信證券首席經濟學家明明表示，政

策組合將是宏觀政策協調配合，靠前發力穩經濟。預算內財政將有一定擴張，預計赤字率３％左

右，新增專項債４萬億人民幣左右，準財政工具延續發力；「常規降準」仍有必要，關注存款利

率改革和存量按揭貸款利率調整，下一次降準時點預計為２０２３年年中。



４﹒ 針對美國白宮給政府機構３０天時間確保聯邦設備禁用ＴｉｋＴｏｋ，中國外交部發言人

毛寧稱，美國作為世界頭號大國，竟然如此懼怕一款青年人喜歡的應用軟件，未免太不自信。毛

寧說，堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓別國企業的錯誤做法。



５﹒ 中國外交部發言人毛寧在例行記者會上稱，奉勸美國懸崖勒馬，停止在台灣問題上走邊緣

、「切香腸」，搞突破。如果美方一意孤行必將導致嚴重後果，美方必將為此付出沉重代價。另

外，外交部又宣布，外長秦剛將於本周四（３月２日）出席在印度新德里舉行的二十國集團外長

會議。



６﹒ 深圳市發改委聯合深圳市住建局、深圳市規劃局，於２月２４日召集９家房企開會座談，

主要就房地產投資開發形勢展開分析探討，相關房企圍繞項目存在的問題、協調解決措施、新項

目儲備、政策支持建議等內容發言。此外，深交所在２７日組織召開房地產行業市場主體座談會

，了解房地產支持政策的落地成效和房企生產經營、資本運作情況及面臨的挑戰，聽取相關房企

及中介機構對進一步做好政策落實等意見建議。參會企業，包括萬科、中交地產、碧桂園、招商

蛇口等。



７﹒ 深圳市２０２３年首批可售型人才房發布配售通告。值得注意的是，認購本批次住房，按

照申請家庭資格條件分為第一隊列和第二隊列，第二隊列申請條件較前批次人才房有所放鬆，具

體體現為：一是降低了未婚購買可售人才房的年齡限制門檻，由３５周歲下調為３０周歲；二是

放寬了對共同申請人的戶籍要求，主申請人為深戶，非深戶的孩子和配偶，在一定條件下可以作

為共同申請人。



８﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒９３９２，較上個交易日４時３０分收

盤價升２５３點子，止兩連跌。全日在６﹒９３００至６﹒９５１５之間波動。離岸人民幣兌美

元（ＣＮＨ）現升１２點子，報６﹒９５８８。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報

６﹒９５１９，較上個交易日升５３點子，脫離近２個月低位；上個交易日報６﹒９５７２。

（ｌｃ）

