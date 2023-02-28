《鍾之日記》２月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國聯儲局加息憂慮稍為消退，美股周一反覆向好，加上人民幣回升，香江魚缸連跌五日後

，一度反彈逾兩百點，續展開２００００點攻防戰，可惜收市回吐１５７點。

恒指高開７６點，早段曾升逾２００點，其後升幅收窄，恒生指數半日反彈８２點，報

２００２５點，重上二萬關及２５０天線（約１９９６２點），但午後買盤未有跟進，大市升幅

收窄，之後更加轉跌，最終收市報１９７８５，跌１５７點或跌０﹒７９％，主板成交

１４２４﹒７３億元。國企指數報６５８１，跌８８點或跌１﹒３３％。恒生科技指數報

３９２５，跌６４點或跌１﹒６２％。

三大中資電訊股造好，中聯通（００７６２）升５﹒３％，中電信（００７２８）、中移動

（００９４１）齊齊升２﹒６％。

香港人連戴三年口罩的日子終於終結！特首李家超宣布，明日（３月１日）全面解除口罩令

，包括室內、戶外及乘搭交通工具，均無需佩戴口罩。李家超表示，取消口罩令基於幾點考慮，

一是據數據顯示本港疫情受控、並無大反彈的跡象；二是香港已建立廣泛及全面防疫屏障，重點

人群無出現爆發，包括醫院、院舍及學校等；三是病毒變異並無變壞；四是冬季流感及呼吸道感

染已臨近尾聲，風險可控。他又指，香港進入拼經濟、拼發展時期，將「由治及興，全面提速」

。



＊滬指止四連跌，２月累升０﹒７４％＊



今日Ａ股市場坐過山車，滬綜指先窄幅上升，午後因北上資金流出而一度倒跌，但尾盤多板

塊上漲，引領滬綜指收盤上漲０﹒６６％，止四連跌，深成指上漲０﹒７％，創業板指上漲

０﹒８％，全日成交額約為７５６７億元人民幣，與前一交易日相若，陸股通淨流出１３億元人

民幣。

總計全月，滬綜指升０﹒７４％，連續第二個月上升，深成指則全月下跌１﹒８１％。

據美媒報道，美國總統拜登計劃大幅放寬原定的對華投資限制，除了晶片行業之外，不會限

制美國資金投資中國其他的高科技領域，但在進行有關交易時應通知美國政府並披露投資細節。

報道指美國政府計劃在３月底或４月初公布行政命令，不過這項行政命令仍有細節待解決。



＊香港１月出口創近七十年來最大跌幅，航運股恐慌＊



香港１月外貿數據慘跌，整體出口按年下跌３６﹒７％，創近七十年來最大跌幅，差過市場

預期的２７﹒６％，較１２月的２８﹒９％跌幅進一步擴大。期內進口按年下跌３０﹒２％，跌

幅大過市場預期的２３﹒１％及前月的２３﹒５％跌幅，為逾五十五年來最大跌幅，貿易逆差則

收窄至２５４億元，大過市場預期的１７０億元，但較１２月的５１６億元收窄，或反映進口跌

幅擴大。

按地區劃分，輸往中國內地的出口佔整體出口近一半，１月相關出口按年下跌４３﹒７％，

跌幅較１２月的３０﹒４％擴大，輸往美國的出口亦下跌２８﹒８％，跌幅亦多過１２月

１８﹒９％。

大新銀行經濟研究及投資策略部認為，內地與香港恢復全面通關，加上疫後經濟活動逐步復

常，預料內地需求或有所改善。若內地經濟未能進一步加快及外圍經濟更疲弱，今年全年整體出

口有機會跌約５％。

進出口數字大跌，即使波羅的海乾散貨指數（ＢＤＩ）七連彈，升破９００點仍難助航運板

塊。航運股今日回吐，東方海外（００３１６）挫４﹒６％，海豐國際（０１３０８）急跌

３﹒８％，中遠海控（０１９１９）跌１﹒５％，招商局港口（００１４４）跌１﹒１％，中遠

海能（０１１３８）跌０﹒９％。



＊恒大清盤迫在眉睫，內房股緊張＊



作為全國最大的房地產發展商，中國恒大（０３３３３）將於３月２０日在香港面臨清盤呈

請聆訊，據外電引述知情人士指，尚未與主要債權人就境外債務重組方案達成協議，而該方案對

避免被法院可能下發清盤令至關重要。

從報道內容分析，恒大債務重組的最大爭議在於其提出的「以股代債」方案，恒大僅希望以

其子公司恒大汽車（００７０８）和恒大物業（０６６６６）的部分持股來償還債務，但債券持

有人要求恒大將其所有子公司持股拿出來償債。另外，恒大及債務人就償債持續及公司治理方面

都有分歧。

恒大債務問題若處理不好，則中國監管部門近月以來所做的一系列馳援房企措施則付諸東流

，內房股今日急跌，旭輝控股（００８８４）暴瀉１６％，時代中國控股（０１２３３）挫

５﹒８％，龍光集團（０３３８０）跌５％，碧桂園（０２００７）跌４﹒８％，寶龍地產

（０１２３８）走低４﹒７％，富力地產（０２７７７）跌４％，遠洋（０３３７７）跌

３﹒９％，潤地（０１１０９）跌３﹒３％。

另外，據外電引述知情人士報道，摩根大通考慮推出新的亞洲信用指數，作為現有亞洲信用

指數ＪＡＣＩ的「加強版」，中國資產的權重從現有指數的約４３％大幅下降至約３０％，報道

分析內地房地產企業發行的美元債券表現糟糕，對追蹤該指數的投資者造成了打擊，因此摩通被

要求調整產品權重。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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