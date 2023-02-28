《經濟通通訊社２８日專訊》房地產相關支持政策落地效果如何？房企生產經營、資本運作

仍面臨哪些挑戰？市場各方對進一步做好政策落實有何建議？深交所２７日組織召開房地產行業

市場主體座談會，通過一系列問題深入了解房地產支持政策的落地成效和房企生產經營、資本運

作情況及面臨的挑戰，聽取相關房企及中介機構對進一步做好政策落實等意見建議。

與會房企及中介機構負責人表示，房地產相關支持政策陸續落地，對行業健康發展起到了積

極促進作用，切實增強了市場信心。參會企業中，萬科（深：０００００２）、中交地產

（深：０００７３６）擬通過再融資分別募集資金１５０億元（人民幣．下同）、３５億元，進

一步調整資產負債結構；碧桂園（０２００７）受益於首批「央地合作模式」增信試點項目支持

，成功簿記發行２０２２年第二期公司債券；招商蛇口（深：００１９７９）產業園ＲＥＩＴ成

功上市，有效盤活存量資產。



＊支持房企拓寬債券募集資金用途＊



從市場表現看，自「第一支箭」落地以來，申萬房地產指數成分股中超六成公司上漲，兩成

房地產成分股近三個月股價上漲幅度超１０％。從業績表現看，深市上市房企中近七成公司披露

２０２２年業績預告，１５家公司預計盈利，４家公司預計實現盈利增長，最高預增超５００％

，１家公司完成轉型，預計扭虧為盈，９家公司預計虧損收窄，同比增加７家，反映出房地產相

關政策實施初顯成效。

深交所相關負責人表示，將密切關注房地產行業發展動態，切實發揮好市場組織和平台樞紐

作用，鼓勵房企用好融資併購工具，支持房企拓寬債券募集資金用途，以及發行以資產信用為支

持的ＣＭＢＳ、不動產持有型ＡＢＳ、綠色債券等固收產品，助力房地產市場平穩健康發展，更

好地服務穩定宏觀經濟大盤。（ｌｃ）

