《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中共中央、國務院近日發布的《數字中國

建設整體布局規劃》提出，到２０２５年，數字中國建設取得重要進展。數字基礎設施高效聯通

，數據資源規模和質量加快提升，政務數字化智能化水平明顯提升，數字文化建設躍上新台階。

到２０３５年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。



＊做強做優做大數字經濟＊



規劃指出，做強做優做大數字經濟，研究制定推動數字產業高質量發展的措施；要夯實數字

中國建設基礎，系統優化算力基礎設施布局；及時按程序調整不適應數字化發展的法律制度；將

數字中國建設工作情況作為對有關黨政領導幹部考核評價的參考。

《規劃》指出，要夯實數字中國建設基礎。一是打通數字基礎設施大動脈。加快５Ｇ網絡與

千兆光網協同建設，深入推進ＩＰｖ６規模部署和應用，推進移動物聯網全面發展，大力推進北

斗規模應用。系統優化算力基礎設施布局，促進東西部算力高效互補和協同聯動，引導通用數據

中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數據中心等合理梯次布局。整體提升應用基礎設施水平，

加強傳統基礎設施數字化、智能化改造。二是暢通數據資源大循環。構建國家數據管理體制機制

，健全各級數據統籌管理機構。推動公共數據匯聚利用，建設公共衛生、科技、教育等重要領域

國家數據資源庫。釋放商業數據價值潛能，加快建立數據產權制度，開展數據資產計價研究，建

立數據要素按價值貢獻參與分配機制。

