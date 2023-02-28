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AH股新聞

28/02/2023 08:59

《中國房產》深圳二手房成交量續升，惟多數為積壓需求或業主讓價

　　《經濟通通訊社２８日專訊》深圳市房地產中介協會最新數據顯示，上周深圳二手房（含自
助）錄得１０９６套，環比增長２４﹒４％。截至２月２６日，深圳當月錄得量已經突破
３０００套，而且春節假期過後每周的二手房錄得量均呈環比上漲態勢。
　　內媒在深圳羅湖、福田和南山等片區實探後報道，二手房成交數據起色多數是積壓需求釋放
或者業主讓價所促成，也與樓市在農歷春節過後的慣性回暖有關，購房者觀望情緒仍在。
（ｄｗ）

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