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AH股新聞

28/02/2023 10:07

《經濟時評》中國逾半省份債務率超預警紅線，分析：或掣肘政策

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國地方政府債券發行過去幾年大幅擴張，以支持受疫情影響
的經濟，《彭博》梳理各省財政報告並計算發現，截至去年年末，至少有１７個省級政府的地方
債務餘額佔其綜合財力的比重超過１２０％，超過財政部早前訂立的省級政府的債務率預警；其
中，天津市債務餘額為其綜合財力的近三倍，位居首位。而在２０２０年末地方政府債務率僅為
９３﹒６％。
　　官方數據顯示，２０２２年地方債還本付息的規模達３﹒９萬億元人民幣，是２０１８年的
近三倍，根據《彭博》計算，西藏、天津去年的還本付息壓力分別約為２０１８年的７倍和６倍
，增速居各省之首。江蘇、山東、浙江、廣東的規模均超過２０００億元人民幣，居於全國前列

　　多省專項債清償率高企，一方面顯示借新還舊的壓力已經越來越大，一方面也擠壓政府收入
，使其能調動的財政資源更為有限。
　
＊分析：今年各省平均債務率會上升到１３０％以上＊
　
　　突破預警紅線可能意味著地方舉債將面臨更多監管層面的限制，從財政政策的空間來看，將
影響未來擴張以推動經濟成長的能力。高盛經濟學家王立升表示，債務水平的上升意味著地方政
府的償債規模更大、償債成本更高，在資本回報率下降的情況下，債務規模走升也會限制中國地
方政府實施財政刺激政策的空間。
　　國盛證券分析師楊業偉預計，今年全國各省平均債務率會上升到１３０％以上。他表示，只
有經濟實現復甦，財政收入得到改善，才能減少對債務的依賴，也更有能力化解債務風險，因此
當下政府對地方債務水平的容忍度或會高一些。（ｄｗ）

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