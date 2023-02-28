《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局發布２０２２年國民經濟和社會發展統計公報顯示
，全年滬深交易所Ａ股累計籌資１５１０９億元（人民幣．下同），比上年減少１６３４億元。
滬深交易所首次公開發行上市Ａ股３４１隻，籌資５７０４億元，比上年增加３５３億元，其中
科創板股票１２３隻，籌資２５２０億元；滬深交易所Ａ股再融資（包括公開增發、定向增發、
配股、優先股、可轉債轉股）９４０５億元，減少１９８６億元。
北京證券交易所公開發行股票８３隻，籌資１６４億元。全年各類主體通過滬深北交易所發
行債券（包括公司債券、資產支持證券、國債、地方政府債券和政策性銀行債券）籌資
６４４９４億元，其中滬深交易所共發行上市基礎設施領域不動產投資信托基金（ＲＥＩＴｓ）
１３隻，募集資金４１９億元。全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司６５８０家，全年掛牌公司
累計股票籌資２３２億元。
全年發行公司信用類債券１３﹒７萬億元，比上年減少１﹒０萬億元。
＊全年保險公司原保險保費收入按年增近５％＊
全年保險公司原保險保費收入４６９５７億元，按可比口徑計算，比上年增長４﹒６％。其
中，壽險業務原保險保費收入２４５１９億元，健康險和意外傷害險業務原保險保費收入
９７２６億元，財產險業務原保險保費收入１２７１２億元。支付各類賠款及給付１５４８５億
元。其中，壽險業務給付３７９１億元，健康險和意外傷害險業務賠款及給付３９３７億元，財
產險業務賠款７７５７億元。（ｊｔ）
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