《經濟通通訊社２８日專訊》據內媒引述相關人士報道，字節旗下的ＶＲ廠商Ｐｉｃｏ

２０２３年全年的銷量目標為５０萬台左右，其中，國內Ｃ端銷量目標為３５萬台，Ｂ端市場為

１５萬台。這一目標相比於去年１００萬台的目標數額縮水了約５０％。

另有一位內部人士稱，在用戶活躍度方面，Ｐｉｃｏ近期日常用戶活躍數量為７萬左右，周

活在１０萬左右，今年的周活目標也是維持在１０萬左右。（ｊｔ）

