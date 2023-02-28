  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

28/02/2023 16:33

《中國要聞》字節Ｐｉｃｏ調低今年ＶＲ銷量目標，比上年少約一半

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據內媒引述相關人士報道，字節旗下的ＶＲ廠商Ｐｉｃｏ　
２０２３年全年的銷量目標為５０萬台左右，其中，國內Ｃ端銷量目標為３５萬台，Ｂ端市場為
１５萬台。這一目標相比於去年１００萬台的目標數額縮水了約５０％。
　　另有一位內部人士稱，在用戶活躍度方面，Ｐｉｃｏ近期日常用戶活躍數量為７萬左右，周
活在１０萬左右，今年的周活目標也是維持在１０萬左右。（ｊｔ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金