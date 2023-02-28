《經濟通通訊社２８日專訊》據內媒引述相關人士報道，字節旗下的ＶＲ廠商Ｐｉｃｏ
２０２３年全年的銷量目標為５０萬台左右，其中，國內Ｃ端銷量目標為３５萬台，Ｂ端市場為
１５萬台。這一目標相比於去年１００萬台的目標數額縮水了約５０％。
另有一位內部人士稱，在用戶活躍度方面，Ｐｉｃｏ近期日常用戶活躍數量為７萬左右，周
活在１０萬左右，今年的周活目標也是維持在１０萬左右。（ｊｔ）
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28/02/2023 16:33
《中國要聞》字節Ｐｉｃｏ調低今年ＶＲ銷量目標，比上年少約一半
《經濟通通訊社２８日專訊》據內媒引述相關人士報道，字節旗下的ＶＲ廠商Ｐｉｃｏ
２０２３年全年的銷量目標為５０萬台左右，其中，國內Ｃ端銷量目標為３５萬台，Ｂ端市場為
１５萬台。這一目標相比於去年１００萬台的目標數額縮水了約５０％。
另有一位內部人士稱，在用戶活躍度方面，Ｐｉｃｏ近期日常用戶活躍數量為７萬左右，周
活在１０萬左右，今年的周活目標也是維持在１０萬左右。（ｊｔ）
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