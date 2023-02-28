《經濟通通訊社２８日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）原黨委書記、

行長田惠宇涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權、利用未公開信息交易一案，由國家監察委員會調

查終結。田惠宇涉嫌內幕交易、洩露內幕信息一案，由湖南省常德市公安局偵查終結。經最高人

民檢察院依法指定，由湖南省常德市人民檢察院並案審查起訴。近日，常德市人民檢察院已向常

德市中級人民法院提起公訴。

２０２２年４月，招行發布《關於行長變動的公告》，免去田惠宇的行長、董事職務。４天

後，官方通報田惠宇被查。１０月，中紀委通報，田惠宇因嚴重職務違法並涉嫌犯罪被雙開。田

惠宇被指控，對中共中央重大決策部署不堅決、打折扣；長期以市場化運作為幌子，以投資、理

財為名，以錢生錢，大搞權力與資本勾連，靠金融吃金融；以權謀私、損公肥私，濫權斂財、貪

婪無度，生活腐化等等。

田惠宇長期在中國金融行業任職，２０１３年５月到招商銀行任黨委書記、執行董事、行長

直至落馬。１９８７年，田惠宇畢業於上海財經大學基建財務與信用專業。（ｃｔ）

