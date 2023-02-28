《經濟通通訊社２８日專訊》第１３３屆廣交會將於４月１５日開幕，擬線上、線下同步辦
展，全面恢復實體展。
廣交會副主任兼秘書長、中國對外貿易中心主任儲士家表示，將首次啟用廣交會四期展館，
展覽面積由過去的１１８萬擴大到１５０萬平方米，規模再創新高。
廣東省商務廳廳長張勁松表示，廣交會為廣東企業用好國內國際兩個市場、兩種資源提供了
重要舞台，廣東商務廳將加強與廣交會的深度合作，重聚廣交會，共享全球商機。（ｃｔ）
28/02/2023 16:25
《大灣區》廣交會４月１５日開幕，全面恢復線下辦展
《經濟通通訊社２８日專訊》第１３３屆廣交會將於４月１５日開幕，擬線上、線下同步辦
展，全面恢復實體展。
廣交會副主任兼秘書長、中國對外貿易中心主任儲士家表示，將首次啟用廣交會四期展館，
展覽面積由過去的１１８萬擴大到１５０萬平方米，規模再創新高。
廣東省商務廳廳長張勁松表示，廣交會為廣東企業用好國內國際兩個市場、兩種資源提供了
重要舞台，廣東商務廳將加強與廣交會的深度合作，重聚廣交會，共享全球商機。（ｃｔ）
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