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AH股新聞

28/02/2023 09:28

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒２４％，中央發布數字中國建設規劃

　　《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒２４％
，報３２６５﹒７４點，深綜指高開０﹒３４％，創業板指高開０﹒３２％。中國發布數字中國
建設整體布局規劃，要求促進數字經濟和實體經濟深度融合，國資雲、智慧政務、信息安全、東
數西算、信創等概念板塊集體拉升，軍工、煤炭股稍跌。
　　數字中國建設整體布局規劃提出，要研究制定推動數字產業高質量發展的措施，夯實數字
中國建設基礎，系統優化算力基礎設施布局，及時按程序調整不適應數字化發展的法律制度，並
將數字中國建設工作情況作為對有關黨政領導幹部考核評價的參考。規劃提及５Ｇ網絡、千兆光
網、ＩＰｖ６、移動物聯網、北斗衛星、算力等數字產業領域技術。
　　外電引述知情人士報道，摩根大通考慮推出一項新的亞洲信用指數，中國資產的權重只有約
３０％，遠低於在現有摩根大通亞洲信用指數中約４３％的權重。
　　另外，據外媒報道，預計美國拜登總統將放寬對美國在中國的投資限制，將繼續禁止美國資
金投資先進半導體，但未必會阻止資金流向中國高科技經濟的其他領域。
　　人民銀行公布，今日進行４８１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日有１５００億
元７天期逆回購到期，當日實現淨投放３３１０億元。（ｅｙ）

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