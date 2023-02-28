《經濟通通訊社２８日專訊》數字經濟受政策利好影響，不過外資循陸股通流出拖累部分板

塊走低，滬綜指半日收盤小幅上升０﹒０７％至３２６０﹒４點，深成指上漲０﹒２１％，創業

板指上漲０﹒５％。兩市全日成交為４４５２億元（人民幣．下同），較上一交易日同時段減少

４﹒８％。陸股通半日淨流出１２﹒７億元。

據美媒報道，美國總統拜登計劃大幅放寬原定的對華投資限制，除了晶片行業之外，不會限

制美國資金投資中國其他的高科技領域，但在進行有關交易時應通知美國政府並披露投資細節。

報道指美國政府計劃在３月底或４月初公布行政命令，不過這項行政命令仍有細節待解決。



＊數字經濟概念吹政策風＊



數字經濟概念受政策利好影響，多家公司表現良好。數字政通（深：３０００７５）升幅達

１６﹒３％，科創信息（深：３００７３０）上漲１０﹒４％，數字認證（深：３００５７９）

漲１０﹒１％，報眾合科技（深：０００９２５）直接漲停。其他表現不俗的公司還有太極股份

（深：００２３６８）升７﹒３％以及電科數字（滬：６００８５０）升６﹒３％，拓爾思

（深：３００２２９）也漲幅達到５﹒５％。數字中國建設整體布局規劃公布並提出多項措施，

包括加強數字中國建設基礎設施，推動數字產業高質量發展，更提及５Ｇ網絡、千兆光網、

ＩＰｖ６、移動物聯網、北斗衛星、算力等數字產業領域技術，政策利好為數字經濟板塊帶來上

漲動力。



＊白酒股下跌，股王走低１％＊



外資流出Ａ股對白酒板塊帶來不利影響，該板塊今早表現疲弱，迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）下跌１﹒８％，金徽酒（滬：６０３９１９）下跌１﹒４％，瀘州老窖

（深：０００５６８）跌１﹒３％，洋河股份（深：００２３０４）軟１﹒２％，五糧液

（深：０００８５８）跌１﹒２％，股王貴州茅台（滬：６００５１９）跌１％。

地產股表現也不甚理想，濱江集團（深：００２２４４）跌２﹒１％，金地集團

（滬：６００３８３）跌１﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）軟１﹒２％，新城控股

（滬：６０１１５５）下跌１％。據外電引述知情人士報道，摩根大通考慮推出新的亞洲信用指

數，作為現有亞洲信用指數ＪＡＣＩ的「加強版」，中國資產的權重從現有指數的約４３％大幅

下降至約３０％，報道分析內地房地產企業發行的美元債券表現糟糕，對追蹤該指數的投資者造

成了打擊，摩通被要求調整產品權重。（ｅｙ）

