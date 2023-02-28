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AH股新聞

28/02/2023 11:38

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒０７％，數字經濟炒起惟外資流出

　　《經濟通通訊社２８日專訊》數字經濟受政策利好影響，不過外資循陸股通流出拖累部分板
塊走低，滬綜指半日收盤小幅上升０﹒０７％至３２６０﹒４點，深成指上漲０﹒２１％，創業
板指上漲０﹒５％。兩市全日成交為４４５２億元（人民幣．下同），較上一交易日同時段減少
４﹒８％。陸股通半日淨流出１２﹒７億元。
　　據美媒報道，美國總統拜登計劃大幅放寬原定的對華投資限制，除了晶片行業之外，不會限
制美國資金投資中國其他的高科技領域，但在進行有關交易時應通知美國政府並披露投資細節。
報道指美國政府計劃在３月底或４月初公布行政命令，不過這項行政命令仍有細節待解決。
　
＊數字經濟概念吹政策風＊
　
　　數字經濟概念受政策利好影響，多家公司表現良好。數字政通（深：３０００７５）升幅達
１６﹒３％，科創信息（深：３００７３０）上漲１０﹒４％，數字認證（深：３００５７９）
漲１０﹒１％，報眾合科技（深：０００９２５）直接漲停。其他表現不俗的公司還有太極股份
（深：００２３６８）升７﹒３％以及電科數字（滬：６００８５０）升６﹒３％，拓爾思
（深：３００２２９）也漲幅達到５﹒５％。數字中國建設整體布局規劃公布並提出多項措施，
包括加強數字中國建設基礎設施，推動數字產業高質量發展，更提及５Ｇ網絡、千兆光網、
ＩＰｖ６、移動物聯網、北斗衛星、算力等數字產業領域技術，政策利好為數字經濟板塊帶來上
漲動力。
　
＊白酒股下跌，股王走低１％＊
　
　　外資流出Ａ股對白酒板塊帶來不利影響，該板塊今早表現疲弱，迎駕貢酒
（滬：６０３１９８）下跌１﹒８％，金徽酒（滬：６０３９１９）下跌１﹒４％，瀘州老窖
（深：０００５６８）跌１﹒３％，洋河股份（深：００２３０４）軟１﹒２％，五糧液
（深：０００８５８）跌１﹒２％，股王貴州茅台（滬：６００５１９）跌１％。
　　地產股表現也不甚理想，濱江集團（深：００２２４４）跌２﹒１％，金地集團
（滬：６００３８３）跌１﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）軟１﹒２％，新城控股
（滬：６０１１５５）下跌１％。據外電引述知情人士報道，摩根大通考慮推出新的亞洲信用指
數，作為現有亞洲信用指數ＪＡＣＩ的「加強版」，中國資產的權重從現有指數的約４３％大幅
下降至約３０％，報道分析內地房地產企業發行的美元債券表現糟糕，對追蹤該指數的投資者造
成了打擊，摩通被要求調整產品權重。（ｅｙ）

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