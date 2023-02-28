《經濟通通訊社２８日專訊》今日Ａ股市場坐過山車，滬綜指先窄幅上升，午後因北上資金
流出而一度倒跌，但尾盤多板塊上漲，引領滬綜指收盤上漲０﹒６６％，止四連跌，深成指上漲
０﹒７％，創業板指上漲０﹒８％，全日成交額約為７５６７億元（人民幣．下同），與前一交
易日相若，陸股通淨流出１３億元。
總計全月，滬綜指升０﹒７４％，連續第二個月上升，深成指則全月下跌１﹒８１％。
據美媒報道，美國總統拜登計劃大幅放寬原定的對華投資限制，除了晶片行業之外，不會限
制美國資金投資中國其他的高科技領域，但在進行有關交易時應通知美國政府並披露投資細節。
報道指美國政府計劃在３月底或４月初公布行政命令，不過這項行政命令仍有細節待解決。
＊數字中國規劃刺激炒作＊
數字經濟概念受到政策利好影響，多家公司股價表現亮眼。數字政通（深：３０００７５）
飆１６﹒９％，中科信息（深：３００６７８）升１２﹒１％，科創信息（深：３００７３０）
升１１﹒３％，眾合科技（深：０００９２５）、英飛拓（深：００２５２８）漲停，數字認證
（深：３００５７９）升９﹒４％，太極股份（深：００２３６８）升８％，電科數字
（滬：６００８５０）升７﹒４％，銳捷網絡（深：３０１１６５）升７％。中國發布了數字中
國建設整體布局規劃，要求促進數字經濟和實體經濟深度融合。
地產股方面走勢個別，濱江集團（深：００２２４４）下跌１％，金地集團
（滬：６００３８３）下跌０﹒９％，萬科Ａ（深：０００００２）下跌０﹒２％，惟招商蛇口
（深：００１９７９）上漲１﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）升０﹒９％，保利發展
（滬：６０００４８）揚０﹒５％。中國恒大（０３３３３）將在下個月就清盤呈請進行聆訊，
惟目前尚未與主要債權人就境外債務重組方案達成協議，對其法庭聆訊恐造成負面影響。
＊鋰電池價格或升，概念股慶祝＊
宜春市開採鋰礦亂象頻生，中央工作組前赴督導。鋰電池價格有上升壓力，拓邦股份
（深：００２１３９）升８﹒７％，中國寶安（深：０００００９）升４﹒２％，中國電建
（滬：６０１６６９）升４﹒１％，華中數控（深：３００１６１）升３﹒８％，海目星
（滬：６８８５５９）升３％，長遠鋰科（滬：６８８７７９）升２﹒８％。（ｅｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ４０６９﹒４６ ＋０﹒６３
上證綜合指數 ３２７９﹒６１ ＋０﹒６６ ３１８０﹒３０
深證綜合指數 ２１４２﹒０８ ＋０﹒８１ ４３８７﹒２８
上證Ｂ股指數 ２９５﹒８３ －０﹒２１ １﹒８１
深證Ｂ股指數 １２１８﹒１５ ＋０﹒０７ ０﹒７７
上證１８０指數 ８５９９﹒９２ ＋０﹒５８
上證３８０指數 ６０４８﹒４４ ＋０﹒６４
深證成份指數 １１７８３﹒８０ ＋０﹒７０
中小創新指數 ２４９８﹒０９ ＋１﹒１５
深圳創業板指數 ２４２９﹒０３ ＋０﹒８０
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