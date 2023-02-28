《經濟通通訊社２８日專訊》今日Ａ股市場坐過山車，滬綜指先窄幅上升，午後因北上資金

流出而一度倒跌，但尾盤多板塊上漲，引領滬綜指收盤上漲０﹒６６％，止四連跌，深成指上漲

０﹒７％，創業板指上漲０﹒８％，全日成交額約為７５６７億元（人民幣．下同），與前一交

易日相若，陸股通淨流出１３億元。

總計全月，滬綜指升０﹒７４％，連續第二個月上升，深成指則全月下跌１﹒８１％。

據美媒報道，美國總統拜登計劃大幅放寬原定的對華投資限制，除了晶片行業之外，不會限

制美國資金投資中國其他的高科技領域，但在進行有關交易時應通知美國政府並披露投資細節。

報道指美國政府計劃在３月底或４月初公布行政命令，不過這項行政命令仍有細節待解決。



＊數字中國規劃刺激炒作＊



數字經濟概念受到政策利好影響，多家公司股價表現亮眼。數字政通（深：３０００７５）

飆１６﹒９％，中科信息（深：３００６７８）升１２﹒１％，科創信息（深：３００７３０）

升１１﹒３％，眾合科技（深：０００９２５）、英飛拓（深：００２５２８）漲停，數字認證

（深：３００５７９）升９﹒４％，太極股份（深：００２３６８）升８％，電科數字

（滬：６００８５０）升７﹒４％，銳捷網絡（深：３０１１６５）升７％。中國發布了數字中

國建設整體布局規劃，要求促進數字經濟和實體經濟深度融合。

地產股方面走勢個別，濱江集團（深：００２２４４）下跌１％，金地集團

（滬：６００３８３）下跌０﹒９％，萬科Ａ（深：０００００２）下跌０﹒２％，惟招商蛇口

（深：００１９７９）上漲１﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）升０﹒９％，保利發展

（滬：６０００４８）揚０﹒５％。中國恒大（０３３３３）將在下個月就清盤呈請進行聆訊，

惟目前尚未與主要債權人就境外債務重組方案達成協議，對其法庭聆訊恐造成負面影響。



＊鋰電池價格或升，概念股慶祝＊



宜春市開採鋰礦亂象頻生，中央工作組前赴督導。鋰電池價格有上升壓力，拓邦股份

（深：００２１３９）升８﹒７％，中國寶安（深：０００００９）升４﹒２％，中國電建

（滬：６０１６６９）升４﹒１％，華中數控（深：３００１６１）升３﹒８％，海目星

（滬：６８８５５９）升３％，長遠鋰科（滬：６８８７７９）升２﹒８％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０６９﹒４６ ＋０﹒６３

上證綜合指數 ３２７９﹒６１ ＋０﹒６６ ３１８０﹒３０

深證綜合指數 ２１４２﹒０８ ＋０﹒８１ ４３８７﹒２８

上證Ｂ股指數 ２９５﹒８３ －０﹒２１ １﹒８１

深證Ｂ股指數 １２１８﹒１５ ＋０﹒０７ ０﹒７７

上證１８０指數 ８５９９﹒９２ ＋０﹒５８

上證３８０指數 ６０４８﹒４４ ＋０﹒６４

深證成份指數 １１７８３﹒８０ ＋０﹒７０

中小創新指數 ２４９８﹒０９ ＋１﹒１５

深圳創業板指數 ２４２９﹒０３ ＋０﹒８０

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