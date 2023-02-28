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AH股新聞

28/02/2023 11:38

《滬股通》上證１８０半日跌０﹒１１％，上證３８０升０﹒２％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒１１％，報８５４０﹒８１點，上
證３８０指數半日升０﹒２％，報６０２１﹒８９點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３１﹒０３億元，賣盤超買盤，
淨流出１１﹒０３億元。
　　日本內閣官房長官松野博一宣布，將撤銷對中國航班限制措施。韓國當局亦將如期於３月１
日起撤銷相關的限制。三大民航股表現分化，東航（滬：６００１１５）升０﹒８％，國航
（滬：６０１１１１）跌０﹒４％，南航（滬：６０００２９）無升跌。
　　外資連續五日淨流出，白酒股疲弱，貴州茅台（滬：６００５１９）跌逾１％，山西汾酒
（滬：６００８０９）跌０﹒６％，舍得酒業（滬：６００７０２）跌０﹒１％，迎駕貢酒
（滬：６０３１９８）跌１﹒８％，水井坊（滬：６００７７９）跌０﹒４％，金徽酒
（滬：６０３９１９）跌１﹒４％。
　　深圳羅湖口岸首台數字人民幣硬錢包自助發卡機２２日正式啟用，為來深香港居民提供數字
人民幣支付服務。截至２月２６日，有６２５位香港居民申領數字人民幣硬錢包。數字貨幣股獲
捧，芯原股份（滬：６８８５２１）升２﹒５％，航天信息（滬：６００２７１）升１﹒２％，
金證股份（滬：６００４４６）升１﹒１％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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