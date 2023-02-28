《經濟通通訊社２８日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒５８％，報８５９９﹒９２點，

上證３８０指數收升０﹒６４％，報６０４８﹒４４點。

據外電引述知情人士指，中國恒大下月將在香港就清盤呈請進行聆訊，目前尚未與主要債權

人就境外債務重組方案達成協議，對其法庭聆訊恐造成負面影響。香港內房股下午急跌，Ａ場同

業則部分下跌，金地集團（滬：６００３８３）跌０﹒９％，中新集團（滬：６０１５１２）跌

０﹒４％。

日本內閣官房長官松野博一宣布，將撤銷對中國航班限制措施。南韓當局亦將如期於３月１

日起撤銷相關的限制。三大民航股午後集體揚，東航（滬：６００１１５）升１﹒３％，國航

（滬：６０１１１１）升１﹒２％，南航（滬：６０００２９）升０﹒４％。

外資連續五日淨流出，白酒股疲弱，山西汾酒（滬：６００８０９）跌０﹒４％，迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）跌１﹒３％，水井坊（滬：６００７７９）跌０﹒１％，金徽酒

（滬：６０３９１９）跌０﹒４％。貴州茅台（滬：６００５１９）倒升０﹒２％，舍得酒業

（滬：６００７０２）升０﹒５％，

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

