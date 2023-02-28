  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

28/02/2023 11:38

《深股通》深成指半日升０﹒２１％，中小創新指升０﹒４５％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》深證成指半日升０﹒２１％，報１１７２６﹒８點，深證中小
創新指數半日升０﹒４５％，報２４８０﹒８７點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２０﹒５８億元，賣盤超買盤，
淨流出０﹒５８億元。
　　中共中央、國務院印發《數字中國建設整體布局規劃》，提出做強做優做大數字經濟，系統
優化算力基礎設施布局。數字貨幣概念股大漲，軟通動力（深：３０１２３６）走高１﹒４％，
星網銳捷（深：００２３９６）升１﹒３％，電科網安（深：００２２６８）升０﹒６％，廣電
運通（深：００２１５２）升１﹒３％。
　　亞航預計４月每周飛往中國１３０班，到四季度恢復１６個航點。旅遊股集體造好，麗江股
份（深：００２０３３）漲近４％，宋城演藝（深：３００１４４）升０﹒５％，眾信旅遊
（深：００２７０７）升１﹒３％，桂林旅遊（深：０００９７８）升１﹒１％，雲南旅遊　
（深：００２０５９）升１﹒１％。
　　電池概念股今早走弱，晶澳科技（深：００２４５９）跌１﹒８％，ＴＣＬ中環
（深：００２１２９）跌１﹒５％，捷佳偉創（深：３００７２４）、愛康科技
（深：００２６１０）跌近１％，東方日升（深：３００１１８）跌２﹒７％，帝爾激光
（深：３００７７６）跌１﹒４％，協鑫集成（深：００２５０６）跌０﹒３％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰28/02/2023 11:39  【人行操作】中信證券：「常規降準」仍有必要，下次料為今年年中

下一篇新聞︰28/02/2023 11:38  《滬股通》上證１８０半日跌０﹒１１％，上證３８０升０﹒２％

其他AH股新聞
More

28/02/2023 12:00  《中國房產》深圳發改委等三部門召集９家房企開會，探討投資形勢

28/02/2023 11:56  《註冊發行》滬深交易所本周或迎主板在審項目向註冊審核平移高峰

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金