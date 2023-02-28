《經濟通通訊社２８日專訊》深證成指半日升０﹒２１％，報１１７２６﹒８點，深證中小

創新指數半日升０﹒４５％，報２４８０﹒８７點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２０﹒５８億元，賣盤超買盤，

淨流出０﹒５８億元。

中共中央、國務院印發《數字中國建設整體布局規劃》，提出做強做優做大數字經濟，系統

優化算力基礎設施布局。數字貨幣概念股大漲，軟通動力（深：３０１２３６）走高１﹒４％，

星網銳捷（深：００２３９６）升１﹒３％，電科網安（深：００２２６８）升０﹒６％，廣電

運通（深：００２１５２）升１﹒３％。

亞航預計４月每周飛往中國１３０班，到四季度恢復１６個航點。旅遊股集體造好，麗江股

份（深：００２０３３）漲近４％，宋城演藝（深：３００１４４）升０﹒５％，眾信旅遊

（深：００２７０７）升１﹒３％，桂林旅遊（深：０００９７８）升１﹒１％，雲南旅遊

（深：００２０５９）升１﹒１％。

電池概念股今早走弱，晶澳科技（深：００２４５９）跌１﹒８％，ＴＣＬ中環

（深：００２１２９）跌１﹒５％，捷佳偉創（深：３００７２４）、愛康科技

（深：００２６１０）跌近１％，東方日升（深：３００１１８）跌２﹒７％，帝爾激光

（深：３００７７６）跌１﹒４％，協鑫集成（深：００２５０６）跌０﹒３％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

