《經濟通通訊社２８日專訊》深證成指今日收升０﹒７％，報１１７８３﹒８點，深證中小

創新指數收升１﹒１５％，報２４９８﹒０９點。

上海鋼聯數據顯示，電池級碳酸鋰跌７５００元（人民幣．下同）╱噸，均價報３９﹒５萬

元╱噸；工業級碳酸鋰跌６５００元╱噸，電池級氫氧化鋰跌７５００元╱噸。部分鋰電概念股

見沽壓，立中集團（深：３００４２８）挫２﹒６％，尚太科技（深：００１３０１）跌

２﹒９％，精測電子（深：３００５６７）跌３％。

蘋果中國官網顯示，從明天（３月１日）起，蘋果ｉＰｈｏｎｅ、ｉＰａｄ、Ｍａｃ部分機

型的換電池服務將正式漲價。蘋果概念股小漲，ＴＣＬ中環（深：００２１２９）升０﹒２％，

歌爾股份（深：００２２４１）升５﹒２％，鵬鼎控股（深：００２９３８）升０﹒９％，藍思

科技（深：３００４３３）升１﹒５％。

《數字中國建設整體布局規劃》印發，提出做強做優做大數字經濟，系統優化算力基礎設施

布局。數字貨幣概念股大漲，軟通動力（深：３０１２３６）走高２﹒１％，星網銳捷

（深：００２３９６）升１﹒８％，電科網安（深：００２２６８）升１﹒４％，廣電運通

（深：００２１５２）升２％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

