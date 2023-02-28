《經濟通通訊社２８日專訊》中共中央、國務院印發《數字中國建設整體布局規劃》，提出
做強做優做大數字經濟，系統優化算力基礎設施布局。數字貨幣概念股開盤大漲，軟通動力
（深：３０１２３６）走高４％，星網銳捷（深：００２３９６）升３﹒６％，電科網安
（深：００２２６８）升３﹒５％，廣電運通（深：００２１５２）升３﹒２％，航天信息
（滬：６００２７１）升３﹒１％，中科軟（滬：６０３９２７）升２﹒６％，拉卡拉
（深：３００７７３）、新大陸（深：０００９９７）、潤和軟件（深：３００３３９）、芯原
股份（滬：６８８５２１）等升逾２％，拓爾思（深：３００２２９）升逾１％。
《數字中國建設整體布局規劃》提出，要做強做優做大數字經濟，研究制定推動數字產業高
質量發展的措施，打造具有國際競爭力的數字產業集群。推動數字技術和實體經濟深度融合，在
農業、工業、金融、教育、醫療、交通、能源等重點領域，加快數字技術創新應用。支持數字企
業發展壯大，健全大中小企業融通創新工作機制，發揮「綠燈」投資案例引導作用，推動平台企
業規範健康發展。
規劃還提出，要加快５Ｇ網絡與千兆光網協同建設，深入推進ＩＰｖ６規模部署和應用，推
進移動物聯網全面發展，大力推進北斗規模應用。系統優化算力基礎設施布局，促進東西部算力
高效互補和協同聯動，引導通用數據中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數據中心等合理梯次
布局。整體提升應用基礎設施水平，加強傳統基礎設施數字化、智能化改造。（ｊｔ）
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