《經濟通通訊社２８日專訊》日本內閣官房長官松野博一在周一（２７日）記者會上宣布，

將撤銷對中國航班限制，允許增加航班，取消內地航班只准在成田、羽田、關西和中部機場降落

的措施。另一方面，韓國當局亦將如期於３月１日起撤銷相關的限制。

此外，中國駐馬來西亞大使館發布通知稱，自３月１日起允許搭乘自馬來西亞來赴華直飛航

班人員以抗原檢測（包括用試劑盒自測）替代核酸檢測。航空公司無需查驗登機前核酸檢測證明

及抗原檢測結果。中國自３月１日起允許自紐西蘭直飛來華人員以新冠抗原自測完成遠端檢測。

三大民航股表現分化，東航（滬：６００１１５）升０﹒６％，５﹒３９元（人民幣．下同

）；國航（滬：６０１１１１）跌０﹒９％，１０﹒８８元；南航（滬：６０００２９）跌

０﹒３％，７﹒８５元。

旅遊股集體造好，麗江股份（深：００２０３３）漲２﹒５％，中青旅

（滬：６００１３８）走高２﹒４％，天目湖（滬：６０３１３６）升２﹒３％，宋城演藝

（深：３００１４４）升０﹒８％，眾信旅遊（深：００２７０７）升０﹒６％，桂林旅遊

（深：０００９７８）升０﹒６％，黃山旅遊（滬：６０００５４）升０﹒６％，雲南旅遊

（深：００２０５９）升０﹒４％。（ｊｔ）

