《經濟通通訊社２８日專訊》日本內閣官房長官松野博一在周一（２７日）記者會上宣布，
將撤銷對中國航班限制，允許增加航班，取消內地航班只准在成田、羽田、關西和中部機場降落
的措施。另一方面，韓國當局亦將如期於３月１日起撤銷相關的限制。
此外，中國駐馬來西亞大使館發布通知稱，自３月１日起允許搭乘自馬來西亞來赴華直飛航
班人員以抗原檢測（包括用試劑盒自測）替代核酸檢測。航空公司無需查驗登機前核酸檢測證明
及抗原檢測結果。中國自３月１日起允許自紐西蘭直飛來華人員以新冠抗原自測完成遠端檢測。
三大民航股表現分化，東航（滬：６００１１５）升０﹒６％，５﹒３９元（人民幣．下同
）；國航（滬：６０１１１１）跌０﹒９％，１０﹒８８元；南航（滬：６０００２９）跌
０﹒３％，７﹒８５元。
旅遊股集體造好，麗江股份（深：００２０３３）漲２﹒５％，中青旅
（滬：６００１３８）走高２﹒４％，天目湖（滬：６０３１３６）升２﹒３％，宋城演藝
（深：３００１４４）升０﹒８％，眾信旅遊（深：００２７０７）升０﹒６％，桂林旅遊
（深：０００９７８）升０﹒６％，黃山旅遊（滬：６０００５４）升０﹒６％，雲南旅遊
（深：００２０５９）升０﹒４％。（ｊｔ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇