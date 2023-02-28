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AH股新聞

28/02/2023 10:45

《Ａ股焦點》興業銀行微跌，擬投資近６７億建設貴安新區數據中心

　　《經濟通通訊社２８日專訊》興業銀行（滬：６０１１６６）公告，擬於貴州省貴安新區建
設貴安新區數據中心，根據項目規劃，擬建總建築面積合計約２４萬平方米，規劃建築包括數據
中心機房、配套用房及其他建築，項目總體投資（包括土地出讓款、園區建築及安裝工程、數據
中心機電配套工程等）預算約６８﹒８億元人民幣。
　　公告稱，建設貴安新區數據中心有利於推進公司數字化轉型，提升科技綜合競爭實力。
　　興業銀行現跌０﹒１％，報１６﹒８１元人民幣。（ｊｔ）

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