《經濟通通訊社２８日專訊》中證監在２０２３年系統工作會議重提，要逐步完善適應不同

類型企業的估值定價邏輯及「具有中國特色的估值體系」，但直至目前當局亦未就這個概念作進

一步的解釋。近日內地財經界知名人士、上海高校ＭＢＡ導師洪榕在《上海證券報》刊文，稱要

探索具有中國特色估值體系，「重估中國資產是你我的責任」，要助力中國資產走出「中國特色

行情」，開啟「中國資產價值重估牛」。

洪榕將Ａ股估值被「低估」歸咎於西方投資理論和外資。他稱，Ａ股市場上一些券商研究員

、基金經理是知名高校象牙塔裏走出來的高材生，受西方投資理論熏陶，對中國國情認識不深，

他們不走群眾路線，看不清Ａ股市場生態，但手握話語權和影響市場的巨額資金，成了低估中國

資產的一股力量；而隨著外資對Ａ股影響加大，外資也成了助推低估中國資產的一股重要力量。

洪榕指，中國４０年來的發展舉世矚目，去年面對政治、經濟、外交、社會、疫情等全方位

的壓力測試時表現出了強大的韌性和定力，擁有特色自信、制度自信、能力自信、實力自信、產

業鏈自信、科技人才總量自信、市場縱深及迭代速度自信等。洪榕更盛讚中國國企是優質資產，

具有天然的壟斷優勢，強大的抗風險能力優勢，以及穩定的業績，理應產生溢價，但被市場長期

低估。（ｅｙ）

