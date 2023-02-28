《經濟通通訊社２８日專訊》中國最高檢公布，遼寧省政協原黨組副書記、副主席孫遠良涉

嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高檢指定，由河北省承德市檢

察院審查起訴。近日，承德市檢察院已向承德市中級法院提起公訴。

檢察機關起訴指控孫遠良利用擔任遼寧省遼陽市委副書記、市長、市委書記，遼寧省政協黨

組副書記、副主席、省委統戰部部長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數

額特別巨大；孫遠良離職後，利用原擔任遼寧省政協黨組副書記、副主席、省委統戰部部長的職

權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，收受

他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪、利用影響力受賄罪追究其刑事責任。

孫遠良在去年９月被開除黨籍，根據當時紀檢監察部門的官方通報指，孫遠良存在的問題包

括：背棄初心使命，喪失黨性原則，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神

，違規收受禮金，長期接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，公器私用，在干部選

拔任用工作中為他人謀利，嚴重破壞任職地區和單位的政治生態；道德敗壞，搞權色、錢色交易

；自身不正，家風不嚴，對家人失管失教；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、土

地出讓等方面謀利，並非法收受巨額財物，退休後仍不知止。（ｅｙ）

