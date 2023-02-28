《經濟通通訊社２８日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）旗下騰勢汽車發
布消息，明日（３月１日）零時起對旗下產品售價進行調整，騰勢Ｄ９漲價６０００元人民幣，
在此之前下定且在規定時間完成簽訂合同的客戶不受調價影響。（ｅｙ）
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28/02/2023 18:00
《汽車新勢力》比亞迪騰勢Ｄ９售價明起調漲６０００元人幣
《經濟通通訊社２８日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）旗下騰勢汽車發
布消息，明日（３月１日）零時起對旗下產品售價進行調整，騰勢Ｄ９漲價６０００元人民幣，
在此之前下定且在規定時間完成簽訂合同的客戶不受調價影響。（ｅｙ）
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