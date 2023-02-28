《經濟通通訊社２８日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）旗下騰勢汽車發

布消息，明日（３月１日）零時起對旗下產品售價進行調整，騰勢Ｄ９漲價６０００元人民幣，

在此之前下定且在規定時間完成簽訂合同的客戶不受調價影響。（ｅｙ）

