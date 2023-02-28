《經濟通通訊社２８日專訊》中信證券２０２３年春季資本市場論壇在西安舉行。中信證券
首席經濟學家明明表示，政策組合將是宏觀政策協調配合，靠前發力穩經濟。預算內財政將有一
定擴張，預計赤字率３％左右，新增專項債４萬億人民幣左右，準財政工具延續發力；「常規降
準」仍有必要，關注存款利率改革和存量按揭貸款利率調整，下一次降準時點預計為２０２３年
年中。（ｃａ）
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28/02/2023 11:39
【人行操作】中信證券：「常規降準」仍有必要，下次料為今年年中
《經濟通通訊社２８日專訊》中信證券２０２３年春季資本市場論壇在西安舉行。中信證券
首席經濟學家明明表示，政策組合將是宏觀政策協調配合，靠前發力穩經濟。預算內財政將有一
定擴張，預計赤字率３％左右，新增專項債４萬億人民幣左右，準財政工具延續發力；「常規降
準」仍有必要，關注存款利率改革和存量按揭貸款利率調整，下一次降準時點預計為２０２３年
年中。（ｃａ）
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