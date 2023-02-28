《經濟通通訊社２８日專訊》中國聯合網絡通信集團有限公司原黨組副書記、總經理、董事
李國華涉嫌受賄、濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由山東
省青島市人民檢察院審查起訴。近日，青島市人民檢察院已向青島市中級人民法院提起公訴。
現年６３歲的李國華，是江西德安人。曾在２０１６年擔任中國郵政集團公司總經理、黨組
書記，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司董事長、黨委書記。２０１８年，任中國聯合網路通信集
團有限公司董事、總經理、黨組副書記。（ｃａ）
28/02/2023 15:31
《打擊貪腐》涉嫌受賄、濫用職權罪中聯通原總經理李國華遭提公訴
《經濟通通訊社２８日專訊》中國聯合網絡通信集團有限公司原黨組副書記、總經理、董事
李國華涉嫌受賄、濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由山東
省青島市人民檢察院審查起訴。近日，青島市人民檢察院已向青島市中級人民法院提起公訴。
現年６３歲的李國華，是江西德安人。曾在２０１６年擔任中國郵政集團公司總經理、黨組
書記，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司董事長、黨委書記。２０１８年，任中國聯合網路通信集
團有限公司董事、總經理、黨組副書記。（ｃａ）
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