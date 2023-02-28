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AH股新聞

28/02/2023 07:51

《神州民企》中國聯塑（２１２８）３﹒６億元購科達製造１％股權

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國聯塑（０２１２８）公布，斥３﹒２３億元人民幣（約
３﹒６４億港元）於昨天收購科達製造（滬：６００４９９）約２００８﹒３８萬股，佔科達約
１﹒０３％股權。
　　該集團指，收購由內部資源撥付，每股收購股份平均價格約１６﹒０８元人民幣（約
１８﹒１３港元），累計持有科達約４﹒５５％股權。該集團將尋求在非洲海外市場的業務合作
與科達加強聯繫及探討新業務的發展，並對現有業務組合及科達未來發展持樂觀態度，並相信其
長期投資價值。（ｗｈ）

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