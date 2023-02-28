《經濟通通訊社２８日專訊》中國聯塑（０２１２８）公布，斥３﹒２３億元人民幣（約

３﹒６４億港元）於昨天收購科達製造（滬：６００４９９）約２００８﹒３８萬股，佔科達約

１﹒０３％股權。

該集團指，收購由內部資源撥付，每股收購股份平均價格約１６﹒０８元人民幣（約

１８﹒１３港元），累計持有科達約４﹒５５％股權。該集團將尋求在非洲海外市場的業務合作

與科達加強聯繫及探討新業務的發展，並對現有業務組合及科達未來發展持樂觀態度，並相信其

長期投資價值。（ｗｈ）

