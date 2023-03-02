《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》商務部部長王文濤在國新辦發布會表示，元

旦到現在，整個消費市場在逐步地、穩步地恢復，回暖勢頭比較明顯。

他表示，將重點從三個方面恢復和擴大消費：一是開展「消費提振年」系列活動，增強消費

信心和活力。今年定為「消費提振年」，將聯合有關部門，調動各地方、行業協會、企業組織開

展系列促消費活動，營造「全年樂享 全民盛惠」的濃厚消費氛圍，具體安排是「６＋１２＋

５２＋Ｎ」：「６」就是六大主題活動，１－２月是迎春消費季，「１２」就是依託進博會等

１２個重點展會。「５２」是全年有５２周，各地將有節奏地安排一些活動，比如「賞冰樂雪歡

樂春節」、「家電煥新 綠享生活」、「喜迎亞運 嗨購亞洲」。「Ｎ」是支持各地結合自己的

特色和消費場景，舉辦各具特色的消費活動。



＊汽車、家電、家居、餐飲是消費「四大金剛」＊



二是穩定和提升重點消費，鞏固消費基礎。消費有「四大金剛」：汽車、家電、家居、餐飲

，佔消費的四分之一，是恢復和擴大消費的重點領域。去年針對新能源汽車出台了一系列政策，

效果比較明顯，新能源汽車銷售增長了近一倍，超過６８０萬輛。新能源汽車的滲透率大大提高

，現在每銷售４輛汽車，就有１輛是新能源汽車。今年將積極出台新政策措施，如指導地方開展

新能源汽車下鄉活動，優化充電等使用環境，支持新能源汽車的消費。還將擴大二手車的流通，

推進綠色智能家電下鄉和以舊換新，促進家電家居消費。

三是推進國際消費中心城市培育和建設，創新載體場景。商務部和上海、北京、廣州、天津

、重慶這五個城市，一起加強頂層設計、總體規劃，穩步推進，國際中心城市培育建設初見成效

。上海已經成為「首店經濟」的標桿，北京２２個傳統商圈完成了升級改造，天津金街、佛羅倫

薩小鎮迭代升級，廣州「以展興市」匯聚消費新動能，重慶著力培育夜間經濟，打響了「不夜重

慶」的品牌。下一步，強化各城市的功能定位和特色，項目化、清單式地推進培育建設方案的落

實。

今年春節期間，商務大數據平台監測顯示，全國３６個大中城市重點商圈客流量較上年農歷

同期增２７﹒８％，一些商圈人流熙熙攘攘，全國重點零售和餐飲企業銷售額較上年同期增長了

６﹒８％。

