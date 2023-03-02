《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》商務部部長王文濤在國新辦發布會表示，以

試點對接國際高標準推進制度性開放，將合理縮減外資准入負面清單，出台自貿試驗區和全國版

跨境服務貿易負面清單。

王文濤表示，自貿區主要有「三個提升」：一是對接國際高標準經貿規則要提升。聚焦貿易

投資、政府採購、知識產權、環境等重點領域，制定出台改革試點措施，選擇自由貿易港和有條

件的自貿試驗區先行先試，率先構建與國際高標準經貿規則相銜接的制度體系和監管模式，為深

化國內相關領域改革破冰、破題。



＊出台跨境服務貿易負面清單＊



二是市場准入水平要提升。重點在投資和服務貿易領域加大壓力測試。自貿試驗區很重要的

一個功能就是要進行壓力測試。下一步，還將繼續合理縮減外資准入負面清單，加大現代服務業

領域的開放力度。服務貿易領域，出台自貿試驗區和全國版跨境服務貿易負面清單，在更大範圍

內實行跨境服務貿易管理新模式。

三是改革系統集成、協同創新上要提升。加強跨部門、跨領域、跨行業統籌協調，增強先行

先試的系統性、整體性、協調性，順應當前新產業、新模式、新業態不斷湧現的態勢，進一步在

提升貿易投資自由化便利化水平的基礎上，加強制度集成創新。聚焦新一代信息技術、生物醫藥

等領域，探索制度創新，以制度創新助力加快建設現代化產業體系，維護中國產業鏈供應鏈安全

穩定。

