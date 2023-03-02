  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

02/03/2023 17:01

《駐京專電》商務部：推進加入ＣＰＴＰＰ和ＤＥＰＡ進程

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文表
示，繼續推進加入ＣＰＴＰＰ（全面與進步跨太平洋夥伴關係協定）和ＤＥＰＡ（數字經濟夥伴
關係協定）的進程。在ＣＰＴＰＰ方面，國內的自貿試驗區要對照ＣＰＴＰＰ的高標準來深化國
內相關領域改革，將主動對照ＣＰＴＰＰ的規則，深化國內相關領域改革。在ＤＥＰＡ方面，有
具體的部級談判、司局級談判安排，爭取中國在加入ＤＥＰＡ協定上邁出實質性步伐。在
ＡＰＥＣ層面，繼續推動亞太自貿區建設，為區域發展作出新努力，與各方共同推動區域經濟一
體化。
　　他表示，今年全面推進中國－東盟自貿區３﹒０版談判，希望打造數字經濟、綠色經濟這些
新亮點，使這個協定與時俱進，更加現代化。今年２月已經和厄瓜多爾完成自貿協定，爭取今年
正式簽署生效。力爭今年完成和尼加拉瓜的自貿協定談判。繼續推進與海合會、以色列這些國家
的自貿協定談判，爭取取得更大進步。和秘魯、韓國、新加坡有一些自貿協定的升級談判，也爭
取取得好成效。
　　現在和自貿協定夥伴的進出口額，去年達到１４﹒２５萬億元人民幣，同比增長７﹒７％，
佔外貿總額的３４％。去年中國對ＲＣＥＰ其他成員的出口增長１７﹒５％，佔中國出口總額的
２７﹒６％。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金