《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文表

示，繼續推進加入ＣＰＴＰＰ（全面與進步跨太平洋夥伴關係協定）和ＤＥＰＡ（數字經濟夥伴

關係協定）的進程。在ＣＰＴＰＰ方面，國內的自貿試驗區要對照ＣＰＴＰＰ的高標準來深化國

內相關領域改革，將主動對照ＣＰＴＰＰ的規則，深化國內相關領域改革。在ＤＥＰＡ方面，有

具體的部級談判、司局級談判安排，爭取中國在加入ＤＥＰＡ協定上邁出實質性步伐。在

ＡＰＥＣ層面，繼續推動亞太自貿區建設，為區域發展作出新努力，與各方共同推動區域經濟一

體化。

他表示，今年全面推進中國－東盟自貿區３﹒０版談判，希望打造數字經濟、綠色經濟這些

新亮點，使這個協定與時俱進，更加現代化。今年２月已經和厄瓜多爾完成自貿協定，爭取今年

正式簽署生效。力爭今年完成和尼加拉瓜的自貿協定談判。繼續推進與海合會、以色列這些國家

的自貿協定談判，爭取取得更大進步。和秘魯、韓國、新加坡有一些自貿協定的升級談判，也爭

取取得好成效。

現在和自貿協定夥伴的進出口額，去年達到１４﹒２５萬億元人民幣，同比增長７﹒７％，

佔外貿總額的３４％。去年中國對ＲＣＥＰ其他成員的出口增長１７﹒５％，佔中國出口總額的

２７﹒６％。

