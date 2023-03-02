《經濟通通訊社２日專訊》今日恒指低開２２９點，報２０３９０點。最高跌７１點報

２０５４８點，最低跌２９８點報２０３２１點。恒指收報２０４２９點，跌１９０點或

０﹒９２％。

北水全日淨流入７３﹒１１億元，增加１０７％。北水淨買入最多的個股依次是恒生中國企

業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、南方恒生科技（０３０３３）；淨賣出最多的依

次是藥明生物（０２２６９）、建設銀行（００９３９）。

主板成交１１０５﹒０８億元減少２８﹒２％。其中港股通成交３０３億元，佔總成交

２７﹒４％。



＊第八批國家組織藥品集採將展開＊



國家醫保局發布通知，將開展第八批國家組織藥品集採並落地實施，適時推進新批次藥品集

採。

《關於做好２０２３年醫藥集中採購和價格管理工作的通知》指出，將重點指導湖北牽頭擴

大中成藥省際聯盟採購品種和區域範圍，江西牽頭開展干擾素省際聯盟採購，廣東牽頭開展易短

缺和急搶救藥省際聯盟採購。省級藥品集採重點針對未納入國家集採的品種和未過評品種，到

２０２３年底，每個省份的國家和省級集採藥品數累計達到４５０種，其中省級集採藥品應達到

１３０種，化學藥、中成藥、生物藥均應有所覆蓋。

除了加大對藥品的集中採購外，高值醫用耗材也將進行集採。醫保局將重點指導陝西牽頭開

展硬腦（脊）膜補片、疝修補耗材省際聯盟採購，河南牽頭開展神經外科等耗材省際聯盟採購，

安徽牽頭開展體外診斷試劑省際聯盟採購。

自２０１８年成立以來，國家醫保局已組織開展７批集採工作，其中涉及的２９４種藥品平

均降價超５０％，２９４種藥品平均降價超５０％，疊加地方聯盟集採，累計降低藥耗費用超

４０００億元人民幣。

恒生中國企業跌０﹒７２％報６９﹒３６元，北水淨買入１７﹒２億元；盈富基金跌

０﹒７７％報２０﹒６元，北水淨買入１２﹒１億元；南方恒生科技跌１﹒３６％報４﹒０７元

，北水淨買入６﹒７億元。

藥明生物跌１﹒２％報５７﹒６元，北水淨賣出２億元；建設銀行升０﹒８１％報４﹒９８

元，北水淨賣出０﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） １７﹒２２

盈富基金 （０２８００） １２﹒０７

南方恒生科技 （０３０３３） ６﹒７３

騰訊控股 （００７００） ５﹒６７

中國移動 （００９４１） ４﹒２６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） －２﹒０４

建設銀行 （００９３９） －０﹒１３

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